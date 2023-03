EXPOSITION – WANDERER D’ABEL PRADALIÉ Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault Né en 1970, Abel Pradalié a suivi les enseignements de Jean-Michel Alberola et de Vincent Bioulès à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Résolument figurative, sa peinture a été présentée lors d’expositions personnelles ou collectives dans de nombreux pays européens et dans des salons.

Le vernissage aura lieu le jeudi 9 mars à partir de 17h30

