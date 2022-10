Exposition « Vyniles 2.0 » Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Catégories d’évènement: Indre

Mézières-en-Brenne

Exposition « Vyniles 2.0 » Mézières-en-Brenne, 15 octobre 2022, Mézières-en-Brenne. Exposition « Vyniles 2.0 »

Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre

2022-10-15 14:00:00 – 2022-11-22 18:00:00 Mézières-en-Brenne

Indre Au travers d’une série de panneaux c’est toute l’histoire du microsillon qui est racontée. modes de fabrication, économie et art graphique y sont abordés; du 78 tours au vynile souple, en passant par le picture disc. Exposition sur l’histoire du disque. bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr +33 2 54 38 12 67 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/ Mézières-en-Brenne

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Mézières-en-Brenne Autres Lieu Mézières-en-Brenne Adresse Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre Ville Mézières-en-Brenne lieuville Mézières-en-Brenne Departement Indre

Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezieres-en-brenne/

Exposition « Vyniles 2.0 » Mézières-en-Brenne 2022-10-15 was last modified: by Exposition « Vyniles 2.0 » Mézières-en-Brenne Mézières-en-Brenne 15 octobre 2022 Espace Alvarado Mézières-en-Brenne Indre Indre Mézières-en-Brenne

Mézières-en-Brenne Indre