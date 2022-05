EXPOSITION VUE SUR LA VILLE Juvignac, 1 juillet 2022, Juvignac.

EXPOSITION VUE SUR LA VILLE Juvignac

2022-07-01 – 2022-08-26

Juvignac Hérault

Ne manquez pas l’exposition “Vue sur la ville” du 01 juillet au 26 août 2022 au cœur de l’Hôtel de Ville de Juvignac !

►L’association du Club Photo de Juvignac a connu un développement fulgurant depuis sa création, augmentant le nombre de ses adhérents chaque année un peu plus. Ateliers, stages, rencontres… Plurielles et stimulantes, leurs activités enrichissent les photographes confirmés comme ceux qui souhaitent se perfectionner et progresser dans la pratique de la photographie.

Les membres du Club Photo présentent en juillet leur exposition estivale, fruit d’un travail de création collective dont Juvignac est à la fois le motif et le sujet. Leurs regards croisés sur la commune et ses habitants sont autant de reflets de la vie du territoire, capturée avec talent, générosité et humanité.

Entrée libre

culture@juvignac.fr +33 4 67 10 40 35 https://www.juvignac.fr/4-29-avril-exposition-paysages-intimes/

dernière mise à jour : 2022-04-28 par