Longueil-Annel Oise Longueil-Annel Un projet artistique réalisé en collaboration avec la photographe professionnelle Henrike Stahl. Il a été mené en 2021 et 2022, dans le cadre du projet “Découvrir le passé pour inventer l’avenir, cap ou pas cap” soutenu financièrement par la DRAC Hauts-de-France, la région Hauts-de-France et la Communauté de Communes des Deux Vallées.

