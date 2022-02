Exposition « Vrai ou Faux expose » Trélissac Trélissac Catégories d’évènement: Dordogne

2022-02-07 – 2022-02-22

Du 07 au 22 février Exposition « Vrai ou Faux expose » L'exposition de peintures qui est réalisée par les adhérents de l'association Trélissacoise « Vrai ou Faux Trompe l'Oeil » nous projette dans un monde qui joue sur la confusion. La perception du spectateur peut être troublée…réalité ou illusion ?

Personnages, monuments, représentation de matières ou d'objets statiques la volonté est de « tromper » et incite pour cela les artistes à utiliser tous les artifices techniques possibles. Entrée libre aux horaires d'ouverture de la mairie. Contact

ROMERO Catherine

Mairie Trélissac
Trélissac

Trélissac

