Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer, Vendée EXPOSITION “VRAI OU FAUX DE L’INFO” Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Longeville-sur-Mer

Vendée

EXPOSITION “VRAI OU FAUX DE L’INFO” Longeville-sur-Mer, 23 octobre 2021, Longeville-sur-Mer. EXPOSITION “VRAI OU FAUX DE L’INFO” 2021-10-23 – 2021-11-10 Place Tony Barbot Médiathèque

Longeville-sur-Mer Vendée Longeville-sur-Mer +33 2 51 90 18 07 https://www.vendeegrandlittoral.fr/medias/2021/10/Programme-2021.pdf dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Longeville-sur-Mer, Vendée Autres Lieu Longeville-sur-Mer Adresse Place Tony Barbot Médiathèque Ville Longeville-sur-Mer lieuville 46.42463#-1.48981