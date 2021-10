Exposition “VOYEUR”. Dessins de Florent Geraud Centre lgbtqi+ Paris Ile de France, 1 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 1 au 29 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 20h

et samedi de 14h à 19h

gratuit

VOYEUR – Dessins de Florent Geraud

Voyeur : dessins de Florent Geraud – du 1 au 29 novembre. Vernissage le 4 novembre à 18h30.

Série de dessins réalisés à partir d’images issues de réseaux sociaux ; extraction de selfies et autres visuels d’individus pris dans le jeu du langage corporel et de sa représentation. Il y est question d’affirmation d’identités et de singularités, de pratique des codes sociaux et culturels, de séduction et de voracité visuelle. Le dessin ouvre à une autre temporalité et à une lecture différente de ce que l’on dit et donne à voir de soi. Ce que les codes de monstration utilisés traduisent du caractère propre à l’individu pris dans un flux ininterrompu d’images, reflet d’une époque et de sa perception, est accentué et appelle à un regard moins furtif et autrement attentif au singulier qui se représente et est représenté.

Centre lgbtqi+ Paris Ile de France 63 rue Beaubourg Paris 75003

Rambuteau



Contact :Pôle Culture Centre lgbtqi+ Paris IdF +33667683474 refculture@centrelgbtparis.org https://www.centrelgbtparis.org https://facebook.com/centrelgbtparisidf https://twitter.com/CentreLGBTParis0667683474 refculture@centrelgbtparis.org

Date complète :

