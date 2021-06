Exposition « Voyages interieurs »- Marc RAYMOND Saint-Jacut-de-la-Mer, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Exposition « Voyages interieurs »- Marc RAYMOND 2021-07-26 15:00:00 – 2021-08-09 19:00:00

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Saint-Jacut-de-la-Mer

Marc RAYMOND organise l’exposition » Voyages intérieurs » à l’Abbaye de St Jacut de la mer.

« Mes peintures sont des paysages imaginaires. Mon objectif est de composer un tableau en ordonnant les formes et les couleurs de façon à éveiller, dans le regard du spectateur, le souvenir de réalités vécues plus intérieures.

En m’affranchissant d’une trop grande sujétion au figuratif, je cherche à accéder à une vérité faite d’harmonie et de sérénité.

Les titres sont des propositions et des invitations à partager un regard qui réenchante le monde vers de horizons tranquilles et apaisés. »

Gratuit.

http://marcraymond.fr/

Marc RAYMOND organise l’exposition » Voyages intérieurs » à l’Abbaye de St Jacut de la mer.

« Mes peintures sont des paysages imaginaires. Mon objectif est de composer un tableau en ordonnant les formes et les couleurs de façon à éveiller, dans le regard du spectateur, le souvenir de réalités vécues plus intérieures.

En m’affranchissant d’une trop grande sujétion au figuratif, je cherche à accéder à une vérité faite d’harmonie et de sérénité.

Les titres sont des propositions et des invitations à partager un regard qui réenchante le monde vers de horizons tranquilles et apaisés. »

Gratuit.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par