Exposition Voyages en Paysages Nogent-le-Rotrou, 2 octobre 2021, Nogent-le-Rotrou.

Exposition Voyages en Paysages 2021-10-02 – 2021-10-23

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Chaque tableau en entraîne un autre qui est lui-même maillon d’une chaîne et tout cela doit avoir sa propre nécessité ou alors disparaître. Ne garder que l’essentiel et essayer detoucher l’émotion originelle : là est toute la difficulté et ce qui fait qu’il faut sans cesse continuer à travailler à ce qui fait l’œuvre d’une vie et la vie d’une œuvre.

C’est un “voyage” artistique, spirituel, poétique que je réalise, un moment de silence et de recueillement dans le tumulte de nos vies.

Vernissage le samedi 9 octobre à 18h.

+33 6 32 40 20 48

