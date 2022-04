Exposition Voyage Tout en couleur Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Exposition Voyage Tout en couleur Pau, 2 mai 2022, Pau. Exposition Voyage Tout en couleur Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau

2022-05-02 14:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR Exposition de peintures de Florence Pradat.

Entrée libre de 14h à 19h Florence Pradat

Chapelle de la Persévérance 3 Rue de Gontaut Biron Pau

