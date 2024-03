EXPOSITION « VOYAGE, NATURE, PAIX » Sainte-Marie Sainte-Marie, vendredi 22 mars 2024.

EXPOSITION « VOYAGE, NATURE, PAIX » Une trentaine de toiles réparties entre la mairie de Ste-Marie et KAYNOU, en acrylique et peinture à l’huile, réalisées par Félix CUPIT, peintre autodidacte qui affectionne particulièrement la nature. 22 mars – 13 avril Sainte-Marie Visible au jours et horaires d’ouverture de KAYNOU et de la mairie de Sainte-Marie Infos : KAYNOU 0696 20 11 17 / 06396 71 45 98 ; Mairie de Ste Marie 0596 69 30 06.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T12:00:00+01:00 – 2024-03-23T04:59:00+01:00

Fin : 2024-04-13T14:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Sainte-Marie, Martinique 97230