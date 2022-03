Exposition : Voyage Médiéval La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre EUR Entrez dans le Moyen âge des 12 et 13èmes siècles!

Notre association “La Valse des Points” présente “Voyage médiéval” à l’Office de tourisme . Une soixantaine d’ouvrages, de techniques différentes, des personnages costumés, des échoppes telles l’Écrivain Public, l’Apothicaire, La Tisseuse de laine, le Boulanger, le Vigneron, le Jardin des Simples. Le tout mis en situation.

Entrée gratuite. +33 3 86 70 15 06 http://lavalsedespoints.eklablog.com/ Entrez dans le Moyen âge des 12 et 13èmes siècles!

