Exposition : "Voyage extraordinaire au pays des orchidées" Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques

2021-11-12 – 2021-11-14

Une exposition-vente initiée par l'association Touques en Fête, rassemblera des producteurs d'orchidées venus des Hauts de France, du Val de Loire et de la Région parisienne pour présenter de multiples variétés d'orchidées. Des exposants présenteront des bijoux de fleurs d'orchidée, des parfums, des bougies aux senteurs de vanille. Le public pourra aussi bénéficier des conseils sur la culture et le rempotage des orchidées. Ouvert le vendredi 12 novembre de 14h à 18h, les samedi 13 et dimanche 14 novembre de 10h à 18h.

