Exposition « Voyage en Italie »

L’Italie a fait rêver poètes, romanciers, artistes, soldats et commerçants depuis la Renaissance. Cette exposition est une invitation à se plonger dans l’art italien grâce à présentation de 50 œuvres, dessins et peintures, réalisés dans les ateliers italiens de la fin XVIème au XVIIIème siècle. Une plongée dans l’art italien du XVIème au XVIIIème siècle. Hôtellerie Sainte-Foy Rue de l’abbaye, 82200 Moissac Moissac Tarn-et-Garonne

