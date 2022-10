Exposition « Voyage d’un parisien à Tarbes entre 1900 et 1920 » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Bienvenue à ce parcours imaginé par Daniel MUR d’après sa collection privée de cartes postales ! « L’invention de la carte postale a plus fait pour le tourisme que celle des chemins de fer. » : Cette réflexion de Georges Duhamel prend tout son intérêt pour présenter cet ouvrage remarquable concocté par Daniel Mur, éminent collectionneur de cartes postales anciennes et fin connaisseur du patrimoine architectural de Tarbes, épaulé dans sa réalisation par le talentueux photographe tarbais Franck Bara. Il y a un siècle, les trains et les cartes postales ont vécu ensemble de belles années avec des voyageurs qui prenaient plaisir à envoyer des cartes des lieux qu’ils visitaient…

C’était 1920 et Les Années Folles marquées par des moments d’intense désir de vivre à l’issue de la Grande Guerre…

100 ans plus tard, 2020 fut une « folle année » étouffée par la crise sanitaire du COVID. Alors pourquoi ne pas sortir de leurs cartons les anciennes cartes du début du 20ème siècle et refaire les mêmes clichés

photographiques aux mêmes endroits ? Pour découvrir… pour comparer… pour voir l’évolution de la cité

tarbaise, d’hier à aujourd’hui !

De là à imaginer un touriste descendant du train sous la verrière toute neuve de la nouvelle gare de Tarbes un beau jour de 1920 et qui décide de traverser la ville à pied pour aller rejoindre la Halte Marcadieu, la petite gare de Séméac, pour y prendre un autre train afin de poursuivre son voyage, il n’y eut qu’un pas… ou plutôt des pas !

Au cours de son périple pédestre, ce voyageur va découvrir à loisir les lieux, places ou monuments photographiés à cette époque par les fabricants de cartes postales qui connaissaient alors leur âge d’or. Au fait, ami lecteur, ne cherche pas cette petite Halte, on n’y prend plus le train, elle n’existe plus…

Désormais les trains poursuivent directement leur chemin vers l'Est depuis la gare de Tarbes : il n'y a plus besoin de rejoindre la petite gare de Séméac à pied ou en voiture hippomobile !

