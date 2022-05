Exposition ” voyage dans le temps ” de Georges Rendu Boussac Boussac Catégorie d’évènement: Boussac

Exposition ” voyage dans le temps ” de Georges Rendu Boussac, 7 juin 2022, Boussac. Exposition ” voyage dans le temps ” de Georges Rendu 1 Impasse des Troenes Boussac

2022-06-07 11:30:00 11:30:00 – 2022-06-30 19:30:00 19:30:00

1 Impasse des Troenes Boussac 23600 Boussac EHPAD de Boussac – ouvert à tous Exposition voyage dans le temps de Georges Rendu +33 5 55 65 61 83 EHPAD de Boussac – ouvert à tous 1 Impasse des Troenes Boussac

dernière mise à jour : 2022-01-22 par

Détails Catégorie d’évènement: Boussac Autres Lieu Boussac Adresse 1 Impasse des Troenes Ville Boussac lieuville 1 Impasse des Troenes Boussac

Boussac Boussac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boussac/

Exposition ” voyage dans le temps ” de Georges Rendu Boussac 2022-06-07 was last modified: by Exposition ” voyage dans le temps ” de Georges Rendu Boussac Boussac 7 juin 2022

Boussac