Monestiés 81640 Cacao, citron, piment, café, grenade…

Toutes ces saveurs sont perçues par nos papilles gustatives de façon plus ou moins agréable. Le goût est un apprentissage, il évolue avec l’âge, se construit dès l’enfance et en fonction du lieu où l’on vit.

