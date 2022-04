Exposition “Voyage au coeur des origines” Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau Gironde Contempler, Observer, (re)Créer : les œuvres de ces 3 artistes, immergés dans un environnement dunaire et marin, nous invitent à cheminer vers une abstraction tantôt paisible, tantôt tumultueuse, aux confins de l’Intime. Photographies : Hélène Boulet

Sculptures : Franck Collin

