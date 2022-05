Exposition : “Vous êtes un arbre”

2022-03-12 14:00:00 – 2022-06-05 18:30:00 Il y a des milliards d’arbres sur la terre. Ils sont, dit-on, une partie de la solution pour combattre la crise climatique. Ils nous entourent, nous protègent. L’exposition “Vous êtes un arbre” propose de suivre du moyen-âge à nos jours notre voyage dans les arbres, à travers les images fabriquées par la science et celles, produites par l’artiste.

Près de 80 œuvres à découvrir issues de prêteurs majeurs : BnF, Musée du Louvre, Musée d'Orsay, Musée national d'Art Moderne, Musée Fabre, Musée des Beaux-arts de Caen… Des artistes de renom : Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-François Millet, Pierre Bonnard, Paul Cézanne, Henri Matisse, Man Ray, Xavier Veilhan, Eva Jospin…

