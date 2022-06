EXPOSITION « VOS ARBRES PRÉFÉRÉS EN SUD RETZ ATLANTIQUE » Machecoul-Saint-Même, 6 septembre 2022, Machecoul-Saint-Même.

EXPOSITION « VOS ARBRES PRÉFÉRÉS EN SUD RETZ ATLANTIQUE »

14 Place des Halles Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

2022-09-06 – 2022-09-30

Machecoul-Saint-Même

Loire-Atlantique

Au coin de la rue, dans un parc, lors d’une balade en forêt, sur le trajet pour aller au travail, à l’école, les arbres sont partout !

La Communauté de communes Sud Retz Atlantique, dans le cadre de sa charte forestière, et la mairie de Machecoul-Saint-Même, à l’occasion de l’Atlas de la biodiversité ont lancé le projet « Vos arbres préférés en Sud Retz Atlantique ». Cette action culturelle et de sensibilisation est organisée autour d’un concours photo et d’un inventaire des arbres du territoire.

