Exposition Vort’Aix Prép’Art Aix-en-Provence, samedi 18 mai 2024.

Exposition Vort’Aix Prép’Art Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

La salle 17 de l’école préparatoire Prep’Art pour ambition d’exposer des œuvres qui émanent d’une profonde introspection des étudiant.es lors de leur année au sein de Prep’Art.

Chaque pièce révèle une découverte personnelle, un voyage artistique initié durant cette année préparatoire. Ils et elles expriment ainsi leur évolution artistique, créant un vortex où le point de départ se confond avec la richesse de leurs explorations personnelles.



Ces jeunes talents, préparés au sein de la ville d’Aix-en-Provence, se forment en ce moment dans des écoles supérieures d’art ou de design publiques partout en France et en Europe et reviennent exposer sur les lieux où tout a commencé.



Commissariat Séverine Gérard-Marchant



Art & Design

Ancien.es étudiants de Prep’Art .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-30 18:00:00

Prép’Art 17 rue Lieutaud

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

