Vienne Saint-Savin Jean-Claude Coutausse raconte le monde en photos. Un moyen d’expression qu’il exprime à travers la pellicule. « Mon écriture, c’est de la photographie » dit-il. En 1994, son intérêt pour le sacré et l’imaginaire l’amène à commencer un reportage sur le vaudou haïtien. Trois années lui seront nécessaires pour mener à bien ce projet, récompensé par 5 prix internationaux majeurs. Exposition photos de Jean-Claude Coutausse, photojournaliste pour Le Monde, traitant de la culture vaudou à Haïti. +33 5 49 84 38 00 pixabay

