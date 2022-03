Exposition – VOODOO IN HAITI Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

Vienne

Exposition – VOODOO IN HAITI Abbaye de Saint-Savin, 1 novembre 2022, Saint-Savin. Exposition – VOODOO IN HAITI

du mardi 1 novembre au samedi 31 décembre à Abbaye de Saint-Savin

Jean-Claude Coutausse raconte le monde en photos. Un moyen d’expression qu’il exprime à travers la pellicule. “Mon écriture, c’est de la photographie” dit-il. En 1994, son intérêt pour le sacré et l’imaginaire l’amène à commencer un reportage sur le vaudou haïtien. Trois années lui seront nécessaires pour mener à bien ce projet, récompensé par 5 prix internationaux majeurs.

Exposition accessible dans le cadre de visite du site uniquement – Du 1er novembre au 30 décembre 2022.

Exposition photos de Jean-Claude Coutausse, photojournaliste pour Le Monde, traitant de la culture vaudou à Haïti. Abbaye de Saint-Savin Place de la libération 86310 Saint-Savin Saint-Savin Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-01T10:00:00 2022-11-01T17:00:00;2022-11-02T10:00:00 2022-11-02T17:00:00;2022-11-03T10:00:00 2022-11-03T17:00:00;2022-11-04T10:00:00 2022-11-04T17:00:00;2022-11-05T10:00:00 2022-11-05T17:00:00;2022-11-06T10:00:00 2022-11-06T17:00:00;2022-11-07T10:00:00 2022-11-07T17:00:00;2022-11-08T10:00:00 2022-11-08T17:00:00;2022-11-09T10:00:00 2022-11-09T17:00:00;2022-11-10T10:00:00 2022-11-10T17:00:00;2022-11-11T10:00:00 2022-11-11T17:00:00;2022-11-12T10:00:00 2022-11-12T17:00:00;2022-11-13T10:00:00 2022-11-13T17:00:00;2022-11-14T10:00:00 2022-11-14T17:00:00;2022-11-15T10:00:00 2022-11-15T17:00:00;2022-11-16T10:00:00 2022-11-16T17:00:00;2022-11-17T10:00:00 2022-11-17T17:00:00;2022-11-18T10:00:00 2022-11-18T17:00:00;2022-11-19T10:00:00 2022-11-19T17:00:00;2022-11-20T10:00:00 2022-11-20T17:00:00;2022-11-21T10:00:00 2022-11-21T17:00:00;2022-11-22T10:00:00 2022-11-22T17:00:00;2022-11-23T10:00:00 2022-11-23T17:00:00;2022-11-24T10:00:00 2022-11-24T17:00:00;2022-11-25T10:00:00 2022-11-25T17:00:00;2022-11-26T10:00:00 2022-11-26T17:00:00;2022-11-27T10:00:00 2022-11-27T17:00:00;2022-11-28T10:00:00 2022-11-28T17:00:00;2022-11-29T10:00:00 2022-11-29T17:00:00;2022-11-30T10:00:00 2022-11-30T17:00:00;2022-12-01T10:00:00 2022-12-01T17:00:00;2022-12-02T10:00:00 2022-12-02T17:00:00;2022-12-03T10:00:00 2022-12-03T17:00:00;2022-12-04T10:00:00 2022-12-04T17:00:00;2022-12-05T10:00:00 2022-12-05T17:00:00;2022-12-06T10:00:00 2022-12-06T17:00:00;2022-12-07T10:00:00 2022-12-07T17:00:00;2022-12-08T10:00:00 2022-12-08T17:00:00;2022-12-09T10:00:00 2022-12-09T17:00:00;2022-12-10T10:00:00 2022-12-10T17:00:00;2022-12-11T10:00:00 2022-12-11T17:00:00;2022-12-12T10:00:00 2022-12-12T17:00:00;2022-12-13T10:00:00 2022-12-13T17:00:00;2022-12-14T10:00:00 2022-12-14T17:00:00;2022-12-15T10:00:00 2022-12-15T17:00:00;2022-12-16T10:00:00 2022-12-16T17:00:00;2022-12-17T10:00:00 2022-12-17T17:00:00;2022-12-18T10:00:00 2022-12-18T17:00:00;2022-12-19T10:00:00 2022-12-19T17:00:00;2022-12-20T10:00:00 2022-12-20T17:00:00;2022-12-21T10:00:00 2022-12-21T17:00:00;2022-12-22T10:00:00 2022-12-22T17:00:00;2022-12-23T10:00:00 2022-12-23T17:00:00;2022-12-24T10:00:00 2022-12-24T17:00:00;2022-12-25T10:00:00 2022-12-25T17:00:00;2022-12-26T10:00:00 2022-12-26T17:00:00;2022-12-27T10:00:00 2022-12-27T17:00:00;2022-12-28T10:00:00 2022-12-28T17:00:00;2022-12-29T10:00:00 2022-12-29T17:00:00;2022-12-30T10:00:00 2022-12-30T17:00:00;2022-12-31T10:00:00 2022-12-31T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Savin, Vienne Autres Lieu Abbaye de Saint-Savin Adresse Place de la libération 86310 Saint-Savin Ville Saint-Savin lieuville Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Departement Vienne

Abbaye de Saint-Savin Saint-Savin Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-savin/

Exposition – VOODOO IN HAITI Abbaye de Saint-Savin 2022-11-01 was last modified: by Exposition – VOODOO IN HAITI Abbaye de Saint-Savin Abbaye de Saint-Savin 1 novembre 2022 abbaye de saint savin Saint-Savin Saint-Savin

Saint-Savin Vienne