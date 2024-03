Exposition – Voix unique Centre culturel de Serbie Paris, samedi 3 février 2024.

Exposition – Voix unique Exposition d’art contemporain organisée par le Centre culturel de Serbie et la galerie X VITAMIN de Belgrade 3 – 16 février Centre culturel de Serbie Entrée libre et gratuite

Début : 2024-02-03T19:00:00+01:00 – 2024-02-03T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T11:30:00+01:00 – 2024-02-16T19:30:00+01:00

L’exposition « Voix unique » sera inaugurée au Centre Culturel de Serbie à Paris le samedi 3 février à 19h00.

L’exposition présente les œuvres de 14 artistes qui vivent et créent en Serbie ou sur la relation Serbie – France (Andrea Dramićanin, Irena Kovač, Jelena Jelača, Lola Petrović, Maja Rakočević Cvijanov, Milorad Mića Stajčić, Nikola Dimitrović, Nikola Marković, Sonja Gajić, Zdravko Joksimović, Edita Kadirić, Jovana Ilić, Marina Marković et Mihael Milunović).

Quelles sont les conséquences de la révolution mondialiste ? Sommes-nous au bord de la ruine ou de la renaissance, et ces deux idées sont-elles les deux faces d’une même médaille ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans cette exposition par les commissaires Ksenija Marinković et Brajan Vojinović. A travers les médias de la peinture, de la sculpture et des travaux vidéo, l’exposition « Voix unique » met en lumière certaines des voix de l’art contemporain à travers les perspectives autonomes d’artistes exprimées à travers des concepts, des techniques et des styles personnels, dans la consonance élargie des contextes idéologiques actuels.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France 01 42 72 50 50 http://www.ccserbie.com https://www.facebook.com/kulturnicentarsrbije/;https://twitter.com/CCdeSerbie;https://www.instagram.com/centrecultureldeserbie/?hl=en Le Centre culturel de Serbie à Paris a été fondé en 1973, d’abord en tant que Centre de culture et d’information de Yougoslavie, avec pour mission de faire connaître au public français et international les contenus culturels et scientifiques du pays, dans le but d’affirmer la réputation de la Yougoslavie dans le monde. Six ans plus tard, le Centre déménage et s’installe à son adresse actuelle, dans la rue Saint-Martin, où sa nouvelle position en face du Centre Georges Pompidou, un des plus grands centres d’art contemporain, lui confère un prestige et une visibilité exceptionnelle sur la carte culturelle parisienne. Aujourd’hui, le Centre culturel de Serbie est toujours ouvert au public français et européen, et à travers ses activités permet au public de découvrir la richesse, la diversité et l’authenticité de la culture et de l’art serbes. En collaboration étroite avec les artistes et les institutions en Serbie, le Centre présente le patrimoine culturel du pays, mais accueille et soutient également les artistes contemporains et les jeunes talents en leur offrant un espace où ils peuvent exposer et s’exprimer. Entrée libre et gratuite

