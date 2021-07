Fleurie Fleurie Fleurie, Rhône Exposition voitures et motos anciennes et d’exception Fleurie Fleurie Catégories d’évènement: Fleurie

Rhône

Exposition voitures et motos anciennes et d’exception Fleurie, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Fleurie. Exposition voitures et motos anciennes et d’exception 2021-07-04 – 2021-12-05

Fleurie Rhône Fleurie Tous les premiers dimanches de chaque mois dans le parc municipal de Fleurie aura lieu une exposition d’autos et de motos anciennes et d’exception.

Une bourse d’échange de pièces sera également proposée.

Buvette dans le parc avec petite restauration. expoautosmotosfleurie@gmail.com dernière mise à jour : 2021-04-26 par Office de tourisme du Beaujolais

