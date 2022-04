Exposition > Voitures anciennes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Exposition > Voitures anciennes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 24 avril 2022, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Exposition > Voitures anciennes Villedieu-les-Poêles Place des costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-24 – 2022-04-24 Villedieu-les-Poêles Place des costils

Exposition de voitures anciennes, organisé par le club STEAM. Rendez-vous sur le parking face à l'Hôtel Le Fruitier de 10h à 12h, Place des Costils.

