Exposition : “Voiles en toiles” par Valérie d’Arguesse, 14 juillet 2022, .

Exposition : “Voiles en toiles” par Valérie d’Arguesse

2022-07-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 19:00:00

La charmante petite église Notre-Dame de la Visitation de Blonville-sur-Mer accueille l’exposition “Voiles en toiles” de Valérie d’Arguesse, artiste peintre depuis une quinzaine d’années.

L’artiste propose de partager ses dernières œuvres sur le thème de la voile. On appréciera également ses œuvres abstraites inspirées du monde tout aussi abstrait du cosmos, de la nature et de l’univers en général. Autrement dit, l’art abstrait se mêle à un style plus figuratif et trouve sa place dans l’exposition.

D’origine parisienne où elle a fait ses études, ainsi qu’une école d’architecture intérieure, l’Académie Charpentier, dont elle est sortie diplômée en 1981, Valérie d’Arguesse a adopté la Normandie, source d’inspiration, au milieu de la nature…

Sa formation artistique lui a permis d’acquérir les notions essentielles de l’architecture (construction d’un tableau, volumes, premiers plans, perspective) et de la peinture (jeu des couleurs, lumière, matières…).

En un mot, la pratique de la peinture s’est révélée un moyen d’expression et surtout d’épanouissement. Elle a ainsi exposé avec succès à plusieurs reprises depuis 2020, lors de salons comme Art Shopping de Deauville au CID, et dans diverses galeries de peinture à Paris. Valérie d’Arguesse nous fait l’honneur de nous faire découvrir son talent en redistribuant une partie de ses gains à l’association Notre-Dame de la Visitation.

