Exposition VOAR Caen, 22 mars 2022, Caen.

Exposition VOAR Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur Caen

2022-03-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-24 20:00:00 20:00:00 Église du Vieux-Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur

Caen Calvados

Les 22-23 et 24 mars, aura lieu la première exposition VOAR où onze artistes de la région seront présent-es pour présenter leurs œuvres et rencontrer leur public.

VOAR une structure caennaise de diffusion des jeunes artistes contemporains en région. VOAR fondé par Mathilde Jouen – artiste diplômée de l’ESAM et docteure en Esthétique et Sciences des Arts. VOAR met à disposition des artistes une galerie d’art en ligne, des ressources sur le métier d’artistes.

La galerie d’art voar.fr fonctionne en circuit-court. Suite à un achat en ligne, artistes et acheteurs se rencontrent à l’atelier ou dans en lieu d’art partenaire. Il s’agit par exemple de l’Artothèque de Caen, du Frac Normandie ou encore du Radar, Espace d’art actuel à Bayeux.

Cette exposition permettra aussi aux acheteurs-euses de faire des acquisitions d’œuvres d’artistes reconnu-es (Pierre Barraud de Lagerie, Fred Bonnin, Yoko Carbonnel, Alexis Defortescu, Fleur Helluin, Leslie, Lucas, Sonia Martins Mateus, Axelle Rioult, Tizieu, JP Tovarich, Collectif Yaj).

contact.voar@gmail.com http://voar.fr/

