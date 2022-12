Exposition « Vivre le beau et s’en souvenir tous les jours »de la Galerie F. à la Fondation Francès Senlis Senlis Catégories d’évènement: Oise

Exposition « Vivre le beau et s'en souvenir tous les jours »
Senlis, 1 décembre 2022 – 24 décembre 2022

Quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, la Galerie F. présente « Vivre le beau et s'en souvenir tous les jours » À travers peinture, dessin, pastel, sculpture, photographie, la Galerie F vous invite à découvrir ou redécouvrir les travaux des artistes qu'elle soutient et à vous laisser transporter par leurs mondes enchanteurs. Petits, moyens, grands formats, l'ensemble des œuvres exposées sont proposées à la vente à des prix allant de 15 à 3 500 €, des idées de cadeaux accessibles et variés, donnant la possibilité à chacun de « vivre le beau et [de] s'en souvenir tous les jours ». Venez, vous vous en souviendrez !

be@galeriefrancoise.com
https://galeriefrancoise.com/fr/artiste/1762/
Galerie F.
27 Rue Saint-Pierre, Senlis

