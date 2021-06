EXPOSITION « VIVRE INTENSÉMENT » DE RENÉ SAINT-LÉONARD Saint-Léonard-des-Bois, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saint-Léonard-des-Bois.

EXPOSITION « VIVRE INTENSÉMENT » DE RENÉ SAINT-LÉONARD 2021-07-01 14:00:00 – 2021-08-31 19:00:00

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe Saint-Léonard-des-Bois

René TESSIER de son vrai nom est né à Saint-Léonard-des-Bois .

C’est à l’âge de sept ans en découvrant « L’Homme à l’Oreille Coupée » de Vincent Van Gogh qu’il dit à sa mère : « Je serai peintre, je serai Saint-Léonard ». Alors René peint depuis plus de cinquante ans dans son atelier qu’il a installé dans l’ancien atelier de son père qui était charron forgeron au village. Mais ce n’est pas de la peinture qu’il va vivre ! Il va mener une carrière dans un Centre Psychiatrique Hospitalier où il sera Directeur des soins après avoir été Directeur de formation et Art Thérapeute. Ce qui certainement lui fait dire « Je suis un type qui peint et non un artiste… » Chacune de ses toiles nous raconte une histoire. Elles sont reconnaissables ses toiles éclatantes de couleurs dans lesquelles s’accumulent des bulles, des cercles, comme autant de pièces de puzzle de toutes formes. Le cercle présent partout dans la nature symbolise la perfection et l’harmonie. René avec sa peinture a fait voyager son village en exposant ses toiles dans de prestigieuses expositions tant en France qu’à l’étranger.

René Saint-Léonard, peintre de Saint-Léonard-des-Bois, expose ses oeuvres au Domaine du Gasseau !

legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr +33 2 43 34 34 44

