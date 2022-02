Exposition « Vivre et mourir en Tricastin » Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme EUR Le musée d’Archéologie tricastine renouvelle son exposition et vos invite à découvrir les rites et cultes funéraires ainsi que la vie quotidienne des habitants du Tricastin de la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge.

Du mardi au samedi de 14h30 à 18h contact@musat.fr +33 4 75 96 92 48 http://www.musat.fr/ Saint-Paul-Trois-Châteaux

