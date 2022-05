Exposition: Vivre ensemble sensibilisation art et handicap Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Exposition: Vivre ensemble sensibilisation art et handicap Saint-Paul-lès-Dax, 18 mai 2022, Saint-Paul-lès-Dax. Exposition: Vivre ensemble sensibilisation art et handicap Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

2022-05-18 – 2022-05-18 Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax Œuvres de Christophe Fasolato sculpteur malvoyant et d’Anne Marie Darocha aquarelliste malvoyant. Œuvres de Christophe Fasolato sculpteur malvoyant et d’Anne Marie Darocha aquarelliste malvoyant. +33 5 58 91 20 68 Œuvres de Christophe Fasolato sculpteur malvoyant et d’Anne Marie Darocha aquarelliste malvoyant. Médiathèque

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2022-04-28 par OT Grand Dax

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Departement Landes

Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paul-les-dax/

Exposition: Vivre ensemble sensibilisation art et handicap Saint-Paul-lès-Dax 2022-05-18 was last modified: by Exposition: Vivre ensemble sensibilisation art et handicap Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax 18 mai 2022 Landes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes