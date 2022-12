EXPOSITION : VIVRE D’ART Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire L’atmosphère se fait autour d’une harmonie de couleurs comme la pierre de tuffeau, l’osier brut ou épluché et les tons de raisin et de feuilles de vigne au fil des saisons. On y découvre les arts de la table avec des céramiques et des porcelaines, de la vannerie d’art, des luminaires tout en douceur et des objets usuels peints et transformés en œuvres d’art numérotées et signées par une artiste peintre. 5 artistes ou métiers d’art ayant toutes un point en commun : elles vivent et travaillent à la campagne en Val de Loire. Circuit plus que court, fait main, pièce unique, elles exposent leurs trésors dans l’Atelier de dégustation des caves Bouvet-Ladubay. accueil@bouvet-ladubay.fr +33 2 41 83 83 83 https://www.bouvet-ladubay.fr/ Saumur

