Exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine » Yvetot, 2 juillet 2022, Yvetot.

Exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine »

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

2022-07-02 09:30:00 – 2022-08-27 12:30:00

Yvetot

Seine-Maritime

Durant tout l’été, venez découvrir l’exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine » imaginée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.

Cette exposition est la première exposition réalisée dans le cadre du projet d’ethnothèque. Elle se veut une clé d’entrée dans les collections du Parc pour découvrir l’étendue des richesses et la variété des thèmes qu’elle aborde (vivre, croire, se loger, travailler, s’habiller). Pour permettre de garder une mémoire riche, sensible et vive de la vie humaine sur ce territoire particulier des dernières boucles de la Seine avant la mer et de leurs plateaux attenants.

Durant tout l’été, venez découvrir l’exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine » imaginée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.

Cette exposition est la première exposition réalisée dans le cadre du projet…

museedesivoires@yvetot.fr +33 2 35 95 08 40

Durant tout l’été, venez découvrir l’exposition « Vivre au fil des boucles de la Seine » imaginée par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.

Cette exposition est la première exposition réalisée dans le cadre du projet d’ethnothèque. Elle se veut une clé d’entrée dans les collections du Parc pour découvrir l’étendue des richesses et la variété des thèmes qu’elle aborde (vivre, croire, se loger, travailler, s’habiller). Pour permettre de garder une mémoire riche, sensible et vive de la vie humaine sur ce territoire particulier des dernières boucles de la Seine avant la mer et de leurs plateaux attenants.

Yvetot

dernière mise à jour : 2022-06-23 par