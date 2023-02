Exposition – Vivre à Yvetot, 10 février 2023, Yvetot .

Exposition – Vivre à Yvetot

8 Place du Maréchal Joffre Yvetot Seine-Maritime

2023-02-10 – 2023-02-28

Yvetot

Seine-Maritime

Découvrez 12 propositions d’étudiants en architecture à l’ENSA Normandie. 24 étudiants et étudiantes de 5e année du domaine d’études expérimentation de l’ENSA Normandie ont travaillé sur le territoire d’Yvetot qu’ils ne connaissaient pas ou peu. Leurs recherches et leurs travaux les ont amenés à reconsidérer la manière d’aménager et de concevoir des projets architecturaux en partant de la reconnaissance d’un site sous des angles thématiques, tels que l’eau, l’intelligence citoyenne, la biodiversité, le patrimoine, les délaissés, les bioressources, les savoir-faire.

Découvrez 12 propositions d’étudiants en architecture à l’ENSA Normandie. 24 étudiants et étudiantes de 5e année du domaine d’études expérimentation de l’ENSA Normandie ont travaillé sur le territoire d’Yvetot qu’ils ne connaissaient pas ou peu. Leurs recherches et leurs travaux les ont amenés à reconsidérer la manière d’aménager et de concevoir des projets architecturaux en partant de la reconnaissance d’un site sous des angles thématiques, tels que l’eau, l’intelligence citoyenne, la biodiversité, le patrimoine, les délaissés, les bioressources, les savoir-faire.

jennifer.cambier@yvetot.fr +33 2 35 95 08 40

Yvetot

dernière mise à jour : 2023-02-06 par