Exposition vive le graphisme Catégorie d’évènement: île de France

Exposition vive le graphisme, 29 septembre 2022, . Du jeudi 29 septembre 2022 au samedi 22 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 20h00

. gratuit

Exposition sur le graphisme et autour de Michel Bouvet l’un des plus grands graphistes français actuels. Du 29 septembre au 22 octobre, venez découvrir à la Librairie Eyrolles, le travail du graphiste d’un œil nouveau avec la nouvelle exposition : Vive le graphisme ! À l’occasion de la sortie du livre de Michel Bouvet et Fanny Laffitte, Un manuel du graphiste, la librairie Eyrolles vous ouvre les portes de l’espace 55 et vous présente les œuvres de nombreux graphistes, français et internationaux, le processus créatif de Michel Bouvet et ses étudiants, de même que deux projections inédites. Professionnels du graphisme ou amateurs en création et communication graphique, venez chercher l’inspiration au cours de cette exposition et de l’un de nos ateliers spécialisés. Librairie Eyrolles, 55-61 boulevard Saint Germain – 75005 Paris / du lundi au samedi de 10h à 20h Contact : https://www.eyrolles.com/Vitrine/Vive-le-graphisme/ https://www.eyrolles.com/Vitrine/Vive-le-graphisme/

Librairie Eyrolles

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Exposition vive le graphisme 2022-09-29 was last modified: by Exposition vive le graphisme 29 septembre 2022

Paris