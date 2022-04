Exposition “Vive le Feu !” de François Olislaeger Espace Jacques Villeglé, 15 avril 2022, Saint-Gratien.

Exposition “Vive le Feu !” de François Olislaeger

du vendredi 15 avril au samedi 25 juin à Espace Jacques Villeglé

Dessinateur, auteur de bande dessinée et performeur graphique, François Olislaeger pratique le dessin avec une grande liberté. Il aime à se confronter régulièrement aux autres disciplines artistiques telles que la danse, le théâtre, la musique ou les arts plastiques.Né en 1978 à Liège, en Belgique, François Olislaeger est diplômé de l’École d’arts graphiques Emil-Cohl de Lyon. Pensionnaire de la Villa Médicis en 2019/2020, il vit et travaille entre Paris et Mexico. **Pour l’Espace Jacques Villeglé, il nous propose de faire l’expérience d’un récit partagé dont la narration s’articule entre BD et peinture. À travers des histoires romaines, il se questionne ainsi sur la façon dont les phénomènes naturels peuvent transformer nos vies. Une manière, d’explorer notre propre histoire.** Depuis 2003, il collabore avec la presse (Le Monde, Libération, Les Inrockuptibles, Le 1, Beaux-Arts Magazine…), et publie régulièrement des reportages dessinés. Il est également l’auteur d’une dizaine d’ouvrages. En 2005, il rencontre Mathilde Monnier, avec laquelle il entame un travail scénique et biographique dans le livre « Mathilde : danser après tout » (Denoël Graphic, 2013). Sa bibliographie compte également « La Jérusalem céleste, les aventures de Wim Delvoye » (Éditions La Cinquième Couche) en collaboration avec Wim Delvoye, la biographie « Marcel Duchamp, un petit jeu entre moi et je », « René Magritte vu par » (Actes Sud / Édition Centre Pompidou), ainsi que l’ouvrage « Ecolila » paru en 2019 aux éditions Actes Sud. Également présent dans le champs de l’art contemporain, son travail de dessin a notamment fait l’objet de plusieurs expositions personnelles : en 2018, il présente « Une fleur par jour » à la galerie du jour Agnès b. , et en 2017 il expose « Ernest ou la quatrième dimension » à la Ferme du Buisson. **Du 15 avril au 25 juin 2022 – Espace Jacques Villeglé place François Truffaut Saint Gratien – Entrée libre.** **Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 14h à 19h, vendredi de 14h à 21h, samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Pendant les vacances scolaires (du 26 avril au 7 mai 2022) : fermeture à 17h et le samedi.** **Visites commentées les vendredi 29 avril, samedis 14 mai, 4 juin et 18 juin à 15h30. Atelier parents-enfants (dès 6ans) le samedi 21 mai de 10h30 à 12h30 – Sur inscription uniquement au 01.39.89.58.65 ou à** [**[expositions@mairie-saintgratien.fr](mailto:expositions@mairie-saintgratien.fr)**](mailto:expositions@mairie-saintgratien.fr) **Des livrets de visite libre parents-enfants sont également disponibles à l’accueil de l’espace.**

Toutes les visites guidées sont gratuites sur inscription

À travers l’expérience d’un récit partagé dont la narration s’articule entre BD et peinture, il se questionne sur la façon dont les phénomènes naturels transforment nos vies.

Espace Jacques Villeglé Place François Truffaut 95210 Saint-Gratien Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T21:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T21:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T21:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T21:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T17:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T19:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T19:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T19:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T21:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T21:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T21:00:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T21:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T21:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T21:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T21:00:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T21:00:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T21:00:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T21:00:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T21:00:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T21:00:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T21:00:00