Exposition Vivant[s] !, 25 juin 2022, .

Exposition Vivant[s] !

2022-06-25 – 2022-10-02

Vivant[s] ! Collectif d’artistes L’Art aux Champs

Le collectif d’artistes et créateurs L’Art Aux Champs a pour objectif de promouvoir et valoriser les différentes expressions artistiques en milieu rural. Ils se sont unis pour raconter à leur façon, l’Art qui se glisse dans la vie de chacun, dans le quotidien, au détour d’un chemin, sur les berges du canal ou plus loin, le temps d’une visite, d’un échange spontané. Cette exposition est une conversation avec la nature : la Nature expose ses histoires, rencontres des matières et de l’invisible. La Nature, intemporelle, s’exprime ! Ecoutez vos sens !

Jardins de l’Abbaye

En juillet & août : ouvert tous les jours de 10h30 à 19h

En septembre : ouvert en semaine de 14h à 18h30 et le week-end de 10h30 à 19h

