EXPOSITION : VIVANT ! Prades-le-Lez, 16 juin 2021-16 juin 2021, Prades-le-Lez.

EXPOSITION : VIVANT ! 2021-06-16 – 2021-06-17

Prades-le-Lez 34730 Prades-le-Lez

GRATUIT – en accès libre

Du mercredi 16 juin au dimanche 27 juin

EXPOSITION : VIVANT !

Exposition réalisée par Art-dit un collectif d’artistes du médico-social

L’Humain, comme toutes les autres espèces, fait partit d’un ensemble vivant et coexistant sur la planète Terre, nous partageons la planète, l’homme n’est pas seul à y vivre et encore moins son propriétaire.

Comment s’émerveiller du vivant qui nous entoure, mieux cohabiter avec lui?

C’est cette vision d’une vie plus en symbiose et à l’écoute de la nature, de l’environnement et la biodiversité, que les patients des Instituts médico-sociaux essaient de nous partager au travers de cette exposition.

Exposition au rez-de-chaussée du château

Horaires :

du lundi au vendredi de 14h à 17h

le week-end de 14h à 18h

JEUDI 17 JUIN: EXPO : VERNISSAGE EXPO VIVANTS ! A 17H

Pour tout savoir sur le domaine et notre actualité (constamment mise à jour), visitez notre site web : http://domainederestinclieres.herault.fr

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

