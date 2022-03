Exposition Vitrine sur Art Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du mardi 8 mars au mardi 22 mars

Dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes (8 mars), les peintres, sculpteurs, photographes exposeront du 8 au 22 mars, une de leur œuvre chez les commerçants, artisans de la ville de Quint-Fonsegrives. Une Vitrine sur Art, pour un regard sur la Femme. Lieu atypique et moment esthétique, un rendez-vous croisé à ne pas manquer ! Une Vitrine sur Art, pour un regard sur la Femme. Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T19:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T19:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T19:00:00;2022-03-12T08:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T08:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T08:00:00 2022-03-16T19:00:00;2022-03-17T08:00:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-18T08:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T08:00:00 2022-03-19T19:00:00;2022-03-20T08:00:00 2022-03-20T19:00:00;2022-03-21T08:00:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-22T08:00:00 2022-03-22T19:00:00

