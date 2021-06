Alençon Les Bains Douches Alençon, Orne Exposition : visite médiatisée Les Bains Douches Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

Exposition : visite médiatisée Les Bains Douches, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Alençon. Exposition : visite médiatisée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Bains Douches

La pratique artistique de Charlie Malgat se développe depuis plusieurs années autour d’une véritable obsession pour le vivant : « ce qui se meut, danse, convulse, se modifie puis mute pour rester en vie ». Le corps humain est son terrain d’expérimentation : elle l’étudie, l’examine, le dissèque puis le réanime – mettant en scène des organes et bouts de chair chorégraphiés, transcendés dans un univers fictionnel immersif emprunt d’humour et de poésie, à la fois sensuel et trivial. Charlie Malgat présentera son nouveau film Sugar Free dans le cadre d’une exposition personnelle Les Bains Douches 151 avenue de Courteille, 61000 Alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Bains Douches Adresse 151 avenue de Courteille, 61000 Alençon Ville Alençon lieuville Les Bains Douches Alençon