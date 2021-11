Orléans Archives départementales du Loiret Loiret, Orléans EXPOSITION – VISITE LIBRE Archives départementales du Loiret Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

EXPOSITION – VISITE LIBRE Archives départementales du Loiret, 21 septembre 2019, Orléans. EXPOSITION – VISITE LIBRE

du samedi 21 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019 à Archives départementales du Loiret

L’exposition “Loire en Loiret à la Renaissance” donnera à voir plans, gravures, actes notariés et ouvrages du XVIe siècle. “Loire en Loiret à la Renaissance” Archives départementales du Loiret 6 rue d’Illiers 45000 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T19:00:00;2019-09-22T14:00:00 2019-09-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Archives départementales du Loiret Adresse 6 rue d'Illiers 45000 ORLEANS Ville Orléans lieuville Archives départementales du Loiret Orléans