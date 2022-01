Exposition « Visions de Mina Mond » Bouxwiller, 23 février 2022, Bouxwiller.

Exposition « Visions de Mina Mond » Bouxwiller

2022-02-23 14:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

0 EUR Du 23 février au 30 avril, le Musée du Pays de Hanau présente l’exposition d’art contemporain « Visions de Mina Mond », produite en collaboration avec l’association Visions.

Mina Mond se considère comme une raconteuse d’histoire. Ses œuvres épiques extrêmement détaillées peignent nos paradoxes humains.

Pour cette exposition au Musée du Pays de Hanau, elle explore différentes techniques et formes propres à l’art populaire : le bois gravé, le métal repoussé, la construction de masques, la peinture sous verre…

L’artiste s’inspire d’éléments de la mythologie et du folklore germaniques, tels que les Ex-voto, les Fastnacht, les carnavals, l’art des cathédrales ou du tarot. Elle utilise des symboles pour raconter des histoires à plusieurs degrés de lectures, de la plus simple à la plus hermétique, laissant celui qui regarde libre d’interpréter.

La majorité des œuvres présentées font écho au patrimoine de l’Alsace, mais aussi à son histoire. Une partie de celles-ci entrera en dialogue avec la collection permanente du musée.

L’exposition s’inscrit dans un projet global appelé « Visions » qui a pour objectif de questionner la place de l’art et de ceux qui le font quels que soient leurs horizons et leurs compétences.

C’est par le biais, notamment, d’ateliers avec des écoles et des institutions autour de différentes propositions de l’artiste que Visions cherche à redynamiser le territoire et à recréer du lien là où parfois il est devenu ténu.

Pour ce faire, cette année, l’artiste Mina Mond investit différents lieux autour du noyau central du Musée du Pays de Hanau. De ce cœur, Visions irrigue des satellites aux quatre coins du territoire : La Maison des Rochers de Graufthal, Le Relais des Arts de La Petite Pierre et la médiathèque de Wimmenau. Dans ces lieux que vous pourrez retrouver d’autres œuvres de Mina Mond.

Un fil rouge à suivre pour redécouvrir son environnement.

Plus d’informations sur : https://expovisions.blogspot.com

+33 3 88 00 38 39

