Exposition « Visions de Mina Mond » au musée Judéo-Alsacien Bouxwiller, 26 avril 2022, Bouxwiller.

Exposition « Visions de Mina Mond » au musée Judéo-Alsacien Bouxwiller

2022-04-26 – 2022-06-04

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

EUR “Mina Mond, artiste en résidence avec le collectif Visions, propose dans le cadre du circuit mettant en relation six lieux patrimoniaux du Pays de Hanau et du Parc des Vosges Du Nord une exposition au Musée Judéo-Alsacien.

Cette exposition faite essentiellement de pièces inédites sera l’occasion d’un hommage au peintre, graveur et marionnettiste Pavel Canda qu’elle a connu enfant et dont les œuvres ont eu une influence forte sur son propre travail. A cette occasion et comme le faisait Pavel Canda, dont certaines pièces seront visibles, elle rendra hommage aux traditions populaires et folklore Juifs.”

Fermetures exceptionnelles le 17 et 22 avril – le 5 et 6 juin 2022

Adultes 7 €, réduit 4.80 €, enfants – de 8 ans gratuit

Mina Mond se considère comme une raconteuse d’histoire. Ses œuvres épiques extrêmement détaillées peignent nos paradoxes humains.

+33 3 88 70 97 17

“Mina Mond, artiste en résidence avec le collectif Visions, propose dans le cadre du circuit mettant en relation six lieux patrimoniaux du Pays de Hanau et du Parc des Vosges Du Nord une exposition au Musée Judéo-Alsacien.

Cette exposition faite essentiellement de pièces inédites sera l’occasion d’un hommage au peintre, graveur et marionnettiste Pavel Canda qu’elle a connu enfant et dont les œuvres ont eu une influence forte sur son propre travail. A cette occasion et comme le faisait Pavel Canda, dont certaines pièces seront visibles, elle rendra hommage aux traditions populaires et folklore Juifs.”

Fermetures exceptionnelles le 17 et 22 avril – le 5 et 6 juin 2022

Adultes 7 €, réduit 4.80 €, enfants – de 8 ans gratuit

Bouxwiller

dernière mise à jour : 2022-04-04 par