Exposition : Vision en noir & blanc Lanvallay, 1 juillet 2022, Lanvallay.

Exposition : Vision en noir & blanc Maison de la Rance 32 Rue du Quai Talard Lanvallay

2022-07-01 – 2022-11-13 Maison de la Rance 32 Rue du Quai Talard

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Côtes-d’Armor

Intemporel et contemporain, le noir et blanc sublime les images. Voici quelques clichés de nos rencontres, avec la lumière, le vivant et le patrimoine local.

Exposition intérieure, intégrée à la visite de l’espace de découverte.

maisondelarance@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40

Visuel libre de droit

Maison de la Rance 32 Rue du Quai Talard Lanvallay

