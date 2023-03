EXPOSITION : « VISAGES ET LIEUX DE LA PALESTINE OTTOMANE 1880-1900 » La Kafe à Kellerman Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Exposition dans le cadre du Festival du Printemps de la Palestine. Comment était la Palestine, pays millénaire d’avant la création d’Israël ? A quoi ressemblait-elle ?

Venez découvrir ses paysages, ses plages, ses pêcheurs, ses monuments, ses villes et ses villages, ses habitants qui grouillaient de vie et de bonheur au travers de ces magnifiques images en noir et blanc qui remontent le temps… Vernissage le 9 mars à 17h30. La Kafe à Kellerman 14 Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges

