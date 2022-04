Exposition « Visages du monde » de Thierry Lorentz, 29 août 2022, .

Exposition « Visages du monde » de Thierry Lorentz

2022-08-29 13:30:00 13:30:00 – 2022-09-04 19:00:00 19:00:00

Parcours artistique de Thierry Lorentz.

J’ai depuis toujours pratiqué la photographie en amateur, mais c’est en 1980, lors d’un voyage sabbatique d’une année à travers l’Amérique latine, que j’ai appris à regarder les hommes et leurs paysages. Le voyage au long cours ouvre progressivement un espace de liberté qui s’installe après plusieurs mois, et soudain le temps perd sa carapace, le chronomètre s’arrête, le temps devient élastique, soumis au seul désir de notre volonté. Il suffit alors d’ouvrir ses cinq sens et de trouver sa place dans le monde. L’appareil photographique est un prolongement de l’œil qui reçoit les images au rythme de la respiration, les jambes sont solidement ancrées au sol, tous les sens sont en alerte, « l’instant décisif » peut arriver, le doigt appuie sur le déclencheur sur l’inspiration.

Plus tard, lors de voyages plus courts, et encore aujourd’hui, je me reconnecte à cette période et c’est comme si le voyage initiatique se prolongeait.

Je me souviens de l’odeur, de la saveur ou du bruit enveloppant certaines de mes photographies. Lorsque je regarde des photos d’autres photographes, je me mets dans cet état d’esprit, j’essaie de les regarder avec mes cinq sens, je me transporte devant la scène, alors, je reçois l’image et ce qu’il y a autour, c’est comme un second déclic.

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 13h30 à 19h00.

E-mail : lorentz.thierry@free.fr

Gratuit

Parcours artistique de Thierry Lorentz.

J’ai depuis toujours pratiqué la photographie en amateur, mais c’est en 1980, lors d’un voyage sabbatique d’une année à travers l’Amérique latine, que j’ai appris à regarder les hommes et leurs paysages. Le…

Parcours artistique de Thierry Lorentz.

J’ai depuis toujours pratiqué la photographie en amateur, mais c’est en 1980, lors d’un voyage sabbatique d’une année à travers l’Amérique latine, que j’ai appris à regarder les hommes et leurs paysages. Le voyage au long cours ouvre progressivement un espace de liberté qui s’installe après plusieurs mois, et soudain le temps perd sa carapace, le chronomètre s’arrête, le temps devient élastique, soumis au seul désir de notre volonté. Il suffit alors d’ouvrir ses cinq sens et de trouver sa place dans le monde. L’appareil photographique est un prolongement de l’œil qui reçoit les images au rythme de la respiration, les jambes sont solidement ancrées au sol, tous les sens sont en alerte, « l’instant décisif » peut arriver, le doigt appuie sur le déclencheur sur l’inspiration.

Plus tard, lors de voyages plus courts, et encore aujourd’hui, je me reconnecte à cette période et c’est comme si le voyage initiatique se prolongeait.

Je me souviens de l’odeur, de la saveur ou du bruit enveloppant certaines de mes photographies. Lorsque je regarde des photos d’autres photographes, je me mets dans cet état d’esprit, j’essaie de les regarder avec mes cinq sens, je me transporte devant la scène, alors, je reçois l’image et ce qu’il y a autour, c’est comme un second déclic.

Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 13h30 à 19h00.

E-mail : lorentz.thierry@free.fr

Gratuit

dernière mise à jour : 2022-04-24 par