Exposition Visage(s) d’Europe Parvis de l’Hôtel de Ville, 9 mai 2023, Paris.

Du lundi 15 mai 2023 au mardi 30 mai 2023 :

Du mardi 09 mai 2023 au dimanche 14 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

A l’occasion de la Journée de l’Europe, une exposition intitulée « Visage(s) d’Europe » est présentée sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Quinze artistes venant de quinze pays différents en Europe ont été réunis autour du thème du portrait.

Les Instituts culturels européens à Paris, réunis au sein du réseau EUNIC – partenaire stratégique de la Commission européenne pour mener des projets culturels aussi bien à l’échelle européenne que mondiale, renouvellent l’expérience débutée en 2019 en proposant un regard sur l’Europe au travers de la scène artistique de leurs pays. La cinquième édition de l’exposition Visage(s) d’Europe, co-produite par EUNIC Paris et la Ville Paris, réunit des photographes de 15 pays européens avec cette fois-ci le sujet du portrait au centre.

Cette année, quinze artistes de quinze pays de l’Europe se rassemblent autour d’un sujet du portrait – au sens propre et au sens large. Il s’agit d’accentuer l’aspect humain et de revenir au titre de l’exposition. Le but, comme lors des éditions précédentes, est de montrer l’Europe dans sa diversité, l’Europe à multiples facettes. Ce qui rapproche tous les artistes c’est la quête d’identité, qui se réalise par de différents biais : dans l’espace et dans le temps, sur le plan intime et social.

Commissaire de l’exposition : Matylda Borcuch

Cette exposition est visible du 09 au 14 mai sur le parvis de l’Hôtel de ville et du 15 au 30 mai sur les Berges de Seine.

Parvis de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Contact :

EUNIC