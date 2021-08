Tarsac Village Gers, Tarsac Exposition “Visages de Tarsac” Village Tarsac Catégories d’évènement: Gers

Tarsac

Exposition “Visages de Tarsac” Village, 18 septembre 2021, Tarsac. Exposition “Visages de Tarsac”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Exposition de portraits de Tarsacois “Dans son domaine” . Projection d’images aériennes des lieux pittoresques du village : Pont de chemin de fer, Arènes, Moulin, panoramiques 360.

50 personnes maxi, respect des distances

Exposition de portraits des habitants en pause ou en activité “dans son domaine” à Tarsac. Village Tarsac 32400 Tarsac Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gers, Tarsac Autres Lieu Village Adresse Tarsac 32400 Ville Tarsac lieuville Village Tarsac