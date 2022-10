EXPOSITION VIRTUELLE SUR LE SITE INTERNET DES ARCHIVES MUNICIPALES DE SAUMUR : « BELLE & REBELLE – ETRE UNE FEMME À SAUMUR (DU 19ÈME AU 21ÈME SIÈCLE) »

2022-10-08 – 2022-10-08 A travers des archives inédites de nature privée ou publique, l’exposition virtuelle « Belle & Rebelle, Être une femme à Saumur » a pour ambition de remettre en lumière ces figures féminines qui ont elles aussi marqué l’histoire de Saumur. Les thématiques abordées permettront de découvrir ou redécouvrir le parcours et la vie quotidienne de ces Saumuroises, célèbres ou inconnues, réelles ou fictives, du 19e siècle à nos jours. Éducation, travail, guerre, art… il est clair que le rôle de la femme va bien au-delà du seul cercle privé et familial. Qu’elle n’est pas seulement belle, mais aussi

un peu rebelle… Le constat est simple, la place des femmes dans l’histoire est souvent minimisée voire oubliée. Pourtant, des sources existent. Photographies, correspondance, diplômes, illustrations… autant de documents précieux qui peuvent retracer une vie, des vies. archives@saumur.fr +33 2 41 83 31 45 http://archives.ville-saumur.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-05 par

